Il Napoli si accorda con un centro analisi di Pisa per i tamponi in vista della ripresa (Di domenica 12 aprile 2020) Lo staff medico del Napoli prepara già la ripartenza. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che in settimana è prevista una conference call interna, “per capire quali test sierologici utilizzare, in attesa che l’Istituto Superiore della Sanità faccia chiarezza”. Un confronto necessario anche per mettere in programma tamponi e visite ai calciatori. “Il confronto è necessario anche per calendarizzare i tamponi e le visite cardiopolmonari. Filtra l’idea di appoggiarsi per i test ad un altro laboratorio oltre quello di Pineta Grande a Castel Volturno. È stato strutturato un accordo con un centro di Pisa, Gattuso apprezza l’impegno dei medici azzurri, i dati raccolti con i test possono aiutare anche a programmare meglio il lavoro atletico”. L'articolo Il Napoli si accorda con un centro analisi di Pisa per i tamponi in ... Leggi su ilnapolista Calciomercato Napoli - Dries Mertens non si sta accordando con altre squadre (Di domenica 12 aprile 2020) Lo staff medico delprepara già la ripartenza. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che in settimana è preuna conference call interna, “per capire quali test sierologici utilizzare, in attesa che l’Istituto SuperioreSanità faccia chiarezza”. Un confronto necessario anche per mettere in programmae visite ai calciatori. “Il confronto è necessario anche per calendarizzare ie le visite cardiopolmonari. Filtra l’idea di appoggiarsi per i test ad un altro laboratorio oltre quello di Pineta Grande a Castel Volturno. È stato strutturato un accordo con undi, Gattuso apprezza l’impegno dei medici azzurri, i dati raccolti con i test possono aiutare anche a programmare meglio il lavoro atletico”. L'articolo Ilsicon undiper iin ...

enzoacunzo : RT @napolista: Il Napoli si accorda con un centro analisi di Pisa per i tamponi in vista della ripresa Lo staff medico prepara la riparten… - napolista : Il Napoli si accorda con un centro analisi di Pisa per i tamponi in vista della ripresa Lo staff medico prepara la… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli accorda Il Napoli si accorda con un centro analisi di Pisa per i tamponi in vista della ripresa IlNapolista Coronavirus Campania, l'ira di De Luca: "No a passeggiate sotto casa, grave messaggio del Viminale"

“Non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare in quanto – afferma il Tar Campania - l’ordinanza 15/2020 richiama plurime disposizioni legislative che fondano la base legale ...

“Non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare in quanto – afferma il Tar Campania - l’ordinanza 15/2020 richiama plurime disposizioni legislative che fondano la base legale ...