I farmaci anticoagulanti un' arma contro il virus?

(Di domenica 12 aprile 2020) Stefano Damiano L'Agenzia per il fco si dice pronta a verificare gli studi degli effetti degliil Corona"L’Aifa si dice pronta a ricevere proposte sull’utilizzo deinelle terapie utilizzate per contrastare il corona". L'Agenzia italiana per il fco si dice pronta a verificare l'utilizzo degli, come l'eparina, nelle terapie sul Corona. "Al momento è un'ipotesi, plausibile, che però come tutte le ipotesi in medicina, richiede una prova" è stato dichiarato da Luca Richeldi, primario di pneumologia del Policlinico Gemelli e componente del Comitato tecnico scientifico dell'istituto di via del Tritone, nel corso del punto stampa quotidiano alla Protezione civile. "In un numero consistente di pazienti - ha dichiarato Richeldi - si è visto che ci sono delle ...