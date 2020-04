"Fai vedere le chiappe?" E Volo si cala i pantaloni - (Di domenica 12 aprile 2020) Novella Toloni Il nuovo format social di Fabio Volo ha regalato un momento hot con la conduttrice che, prima ha mostrato il suo piede, poi ha chiesto al collega di calarsi i pantaloni Siparietto piccante quello andato in scena tra Alessia Marcuzzi e Fabio Volo durante la loro diretta social di ieri, che si è svolta tra i due volti noti del piccolo schermo. Dopo aver chiesto alla presentatrice di mettersi nuda, Volo ha mostrato il suo lato b in diretta, suscitando la reazione stupita della Marcuzzi. Ai tempi della quarantena spettacolo e intrattenimento hanno trovato un nuovo canale oltre alla televisione, il web. Alessia Marcuzzi è stata ospite, insieme ad altri volti noti della tv, della prima puntata del nuovo show social di Fabio Volo, "The orchite show". Un format inedito trasmesso sulla Instagram Tv, la piattaforma video parallela del popolare social ... Leggi su ilgiornale Andrea Agnelli : "Calcio a rischio"/ "Il fair play finanziario è da rivedere"

Pickford ma che fai? Squadra in quarantena - lui va a vedere un match di boxe

Smog : in Toscana il progetto Ue Trafair per prevedere la qualità dell’aria (Di domenica 12 aprile 2020) Novella Toloni Il nuovo format social di Fabioha regalato un momento hot con la conduttrice che, prima ha mostrato il suo piede, poi ha chiesto al collega dirsi iSiparietto piccante quello andato in scena tra Alessia Marcuzzi e Fabiodurante la loro diretta social di ieri, che si è svolta tra i due volti noti del piccolo schermo. Dopo aver chiesto alla presentatrice di mettersi nuda,ha mostrato il suo lato b in diretta, suscitando la reazione stupita della Marcuzzi. Ai tempi della quarantena spettacolo e intrattenimento hanno trovato un nuovo canale oltre alla televisione, il web. Alessia Marcuzzi è stata ospite, insieme ad altri volti noti della tv, della prima puntata del nuovo show social di Fabio, "The orchite show". Un format inedito trasmesso sulla Instagram Tv, la piattaforma video parallela del popolare social ...

ilpost : «Marty, non se ne parla nemmeno. Tu non devi uscire da questa casa. Tu non devi vedere nessuno e non devi parlare c… - marattin : .@AntonioSocci1, un cattolico integralista come te dovrebbe sapere che se dici le bugie poi vai all’inferno. (In qu… - lupik70 : @DarkLadyMouse È capitato anche a me!???? Andavo a fare la spesa (a piedi, benedetta attività fisica) e questa mi fa:… - CMastroff : @davcarretta Mi fai vedere la Firma di Tremonti? - tweetelex : @SoniaMystique Brava, poi mi fai vedere il rusultato. Buon lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Fai vedere FOLCLORE: VIDEO CELEBRA IL GRAN SASSO, “QUANTE BELLEZZE MI FAI VEDERE” Virtù Quotidiane Lidl, come fare la spesa online

Scegliere i prodotti(?) Fare la spesa online su Lidl con Supemercato24 è molto semplice ... Potete navigare tra le varie categorie di prodotti e vedere a colpo d’occhio i prodotti in offerta, ma vi ...

Coronavirus, la quarantena di Trump con Jacinda e Zoff

30 giorni dopo il resto del mondo, chi più chi meno, ha iniziato a fare i conti con il COVID-19, mentre l'Italia inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Da Boris Johnson a Donald Trump, da ...

Scegliere i prodotti(?) Fare la spesa online su Lidl con Supemercato24 è molto semplice ... Potete navigare tra le varie categorie di prodotti e vedere a colpo d’occhio i prodotti in offerta, ma vi ...30 giorni dopo il resto del mondo, chi più chi meno, ha iniziato a fare i conti con il COVID-19, mentre l'Italia inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Da Boris Johnson a Donald Trump, da ...