Cristo ha vinto la morte Il coro di Locate - video

(Di domenica 12 aprile 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere ilnavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecodellavita@ecodibergamo.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di Bergamo.

Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo ...In una Cattedrale vuota ma che comunque arriva a tutti tramite i media e internet. “Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto!”. È la Pasqua del Signore che ha vinto la morte e ha aperto per noi il ...