VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho firmato l’ordinanza n.32. Prorogate le precedenti ordinanze, allineate alle indicazioni nazionali… - Adnkronos : #Coronavirus, dalla #Campania 600 colombe d'autore agli ospedali lombardi - MediasetTgcom24 : Coronavirus, isolato reparto medicina in ospedale a Pozzuoli #Pozzuoli - ottaviadalessa : RT @mattinodinapoli: Coronavirus in Campania, a Pasqua solo 66 positivi: il totale è ?3.670 - Mcclane272 : @GuidoCrosetto Perché il comitato scientifico ha 'studiato' che si può passeggiare per andare a comprare un libro m… -

Coronavirus Campania Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Campania