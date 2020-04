Calcio, Gabriele Gravina: “Escludo l’annullamento. Campionato ripartirà quando sarà tutto in regola” (Di domenica 12 aprile 2020) Una risposta decisa, nell’intervento ai microfoni di Sky Sport. Il presidente Figc Gabriele Gravina ha voluto chiarire: “Escludo l’annullamento delle competizioni, sarebbe un grave danno per il Calcio”. Queste le sue dichiarazioni: “Il Campionato riprenderà quando tutto sarà in regola, nelle massime condizioni di sicurezza. Mercoledì 15 incontreremo il comitato scientifico e stileremo delle procedure con tanto di controlli per tutelare i calciatori, poi partiranno in seguito allenamenti e poi Campionato. Si sentono voci contrastanti, ma è giusto fare chiarezza sennò si lanciano messaggi slegati rispetto alla realtà. Termine del Campionato? Sentiremo Uefa e Fifa e comitato tecnico scientifico”. Sulle località: “L’idea è di riprendere in città delle squadre, ma potremmo studiare ... Leggi su oasport Gabriele Gravina : “Serie A fino a ottobre? È un’ipotesi”. Nuovi scenari per il campionato di calcio

