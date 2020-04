Talisa tradisce Javier | Messaggi inaspettati con un cantante di Amici 19

(Di sabato 11 aprile 2020) Scandalo nella scuola di talenti, dopo l’amore ecco chepotrebbe aver traditoe si lascia andare ad un dolce scambio dicon undi19?– meteoweekI ragazzi di19 stanno trascorrendo la loro quarantena con i telefonini in mano, per mantenere i contatti con … L'articolocon undi19 proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Talisa tradisce

MeteoWeek

Talisa tradisce Javier – meteoweekI ragazzi di Amici 19 stanno trascorrendo la loro quarantena con i telefonini in mano, per mantenere i contatti con i loro fan attraverso i social network. Grazie a ...Talisa avrebbe chiarito ogni cosa in una diretta social con la cantante Martina Beltrami, rivelandole di aver parlato, di tutto questo, proprio con Virginia: “È come una sorella”, ha precisato la ...