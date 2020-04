Lillo Foti: «Non c’è più il calcio di Sensi, Berlusconi e Moratti» (Di sabato 11 aprile 2020) Lillo Foti rimpiange un calcio che lo ha visto protagonista, quello caratterizzato dalla passione dei presidenti: le sue parole Lillo Foti parla di un calcio che non c’è più, ovvero quello legato alla presenza di alcuni presidenti che come lui hanno fatto della passione il marchio di fabbrica. Ecco le sue parole in esclusiva per calcionews24. UN calcio DIVERSO – «C’è un mondo che si è evoluto. Il calcio di oggi è più legato al business e alla finanza, ben diverso dal calcio che ho frequentato io, quello dei Sensi, dei Moratti e dei Berlusconi. Un calcio che sicuramente aveva come base una grande passione ed un grande attaccamento a quello che era la realtà locale. Credo che ancora qualche società abbia questo tipo di profilo. Il calcio di Serie A cura molto l’aspetto economico ed è più ... Leggi su calcionews24 Lillo Foti : «Ecco come si allenava sulle punizioni Nakamura»

