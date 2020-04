Asili nido | prorogata al 17 aprile scadenza iscrizioni

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 aprile 2020) Roma – A seguito del prolungamento delle misure di contenimento del Covid-19, l’Amministrazione capitolina ha disposto un’ulteriore proroga dei termini per leai nidi capitolini per l’anno 2020-21: c’e’ tempo fino al 17per la presentazione delle domande on line per i nuovi iscritti e fino al 15 maggio per le riconferme. Lo scrive in una nota il Comune di Roma. Per venire ulteriormente incontro alle famiglie, ancora impossibilitate a sbrigare le pratiche necessarie, sara’ possibile effettuare l’iscrizione, entro la data di, anche senza allegare la dichiarazione Isee, che si potra’ infatti presentare in un secondo momento: entro il 21 maggio per i nuovi iscritti, entro il 30 giugno per le riconferme. L’Amministrazione tiene a sottolineare che, per permettere la programmazione e il regolare avvio ...