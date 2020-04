Ance, il presidente Russo lancia le due proposte per far ripartire l’edilizia (Di sabato 11 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiLa gravissima emergenza sanitaria in corso impone l’adozione di un indispensabile pacchetto di misure per il rilancio degli investimenti, in chiave di forte semplificazione, con l’obiettivo di giungere il più velocemente possibile ad aprire i cantieri. Secondo l’Ance Aies Salerno si tratta di regole eccezionali e temporanee, pensate per una prima fase di transizione, dove la priorità è far atterrare quante più risorse possibili dal giorno successivo alla loro entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2020. “E’ un momento straordinario che va affrontato con misure straordinarie e temporanee. Misure Necessarie – sottolinea il presidente Vincenzo Russo – che abbiamo già provveduto a comunicare ai vertici nazionali e che spero possano presto trovare l’approvazione del ... Leggi su anteprima24 Ue coronavirus : Macron e Merkel elaborano posizione comune. Il presidente domani terrà il terzo discorso ai francesi

ANGI : intervista al presidente di PA Social Francesco Di Costanzo

Coronavirus - presidente Bolsonaro incontra i sostenitori senza rispettare distanziamento. E Twitter cancella i suoi video : “Violano regole” (Di sabato 11 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiLa gravissima emergenza sanitaria in corso impone l’adozione di un indispensabile pacchetto di misure per il rilancio degli investimenti, in chiave di forte semplificazione, con l’obiettivo di giungere il più velocemente possibile ad aprire i cantieri. Secondo l’Aies Salerno si tratta di regole eccezionali e temporanee, pensate per una prima fase di transizione, dove la priorità è far atterrare quante più risorse possibili dal giorno successivo alla loro entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2020. “E’ un momento straordinario che va affrontato con misure straordinarie e temporanee. Misure Necessarie – sottolinea ilVincenzo– che abbiamo già provveduto a comunicare ai vertici nazionali e che spero possano presto trovare l’approvazione del ...

siamoVoceLibera : ?? Liquidità, meno #burocrazia e un grande Piano di opere pubbliche in tutti i Comuni. ???? Dall’edilizia può partire… - cdaria1 : RT @TWDDarylRick: ''APRONO LE CARTOLERIE E NON LE COSTRUZIONI? SONO PAZZI'' - IL PRESIDENTE DELL'ANCE - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @TWDDarylRick: ''APRONO LE CARTOLERIE E NON LE COSTRUZIONI? SONO PAZZI'' - IL PRESIDENTE DELL'ANCE - mariangelalo33 : RT @TWDDarylRick: ''APRONO LE CARTOLERIE E NON LE COSTRUZIONI? SONO PAZZI'' - IL PRESIDENTE DELL'ANCE - Cuoredifango : RT @TWDDarylRick: ''APRONO LE CARTOLERIE E NON LE COSTRUZIONI? SONO PAZZI'' - IL PRESIDENTE DELL'ANCE -

Ultime Notizie dalla rete : Ance presidente Coronavirus, Associazione costruttori: "Siamo allo stremo, da pazzi preferire la cultura all'edilizia" TGCOM Macchine agricole: nessuna traccia nel Dpcm, produzione ancora ferma

“Viceversa – sostiene il presidente dei costruttori – sono incomprensibili ed oscure le ragioni per le quali il nostro comparto, dopo essere stato correttamente inserito nel nuovo decreto, è stato poi ...

Todt: “La F1 rischia di perdere delle squadre”

Il Presidente della FIA Jean Todt è perfettamente consapevole delle difficoltà economiche ... Le proposte per il budget cap sono varie, da un abbassamento del limite per tutti, a una differenziazione ...

“Viceversa – sostiene il presidente dei costruttori – sono incomprensibili ed oscure le ragioni per le quali il nostro comparto, dopo essere stato correttamente inserito nel nuovo decreto, è stato poi ...Il Presidente della FIA Jean Todt è perfettamente consapevole delle difficoltà economiche ... Le proposte per il budget cap sono varie, da un abbassamento del limite per tutti, a una differenziazione ...