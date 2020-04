Coronavirus | spesa on line e consegne a domicilio | ritardi e disagi

(Di sabato 21 marzo 2020) Fare laonai tempi delè diventato complicato. La richiesta è al limite e molte catene di supermercati non hanno più personale per consegnare gli ordini, mentre altre si ritrovano con il sito non funzionante a causa dell'eccessivo numero di persone che agiscono sulla pagina contemporaneamente (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO - GLI AGGIORNAMENTI). Nonostante le aziende stiano cercando di potenziare il servizio, restano numerosi problemi che allungano i tempi delleo rendono difficile terminare l’ordine. “Le richieste sono estreme e le aziende stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con un’intensificazione dei reparti logistici e ripianificazione dei servizi on”, ha spiegato a Sky TG24 Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry. Il ...

virginiaraggi : #coronavirus Da questa mattina abbiamo potenziato la distribuzione dei buoni spesa cartacei a Roma. Nei prossimi gi… - coldiretti : Coronavirus, agricoltura: mancano lavoratori nei campi, il costo della spesa va alle stelle. Che cosa aumenta, che… - repubblica : Coronavirus: la onlus di Ficarra e Picone acquista 38 mila euro di buoni spesa per le famiglie in difficoltà - CorriereQ : Coronavirus: basta ressa, app calcola ora ideale spesa - ilsitodifirenze : Coronavirus, stop ai buoni spesa. A Firenze fino al 30 aprile la consegna dei ticket assegnati -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus spesa

La Stampa

È quello firmato da 170 leader politici cattolici di 16 Paesi dell’America Latina, in merito alla gestione del coronavirus, nel momento in cui ... Si chiede inoltre di ridurre le spese militari.Genova. Pochi giorni fa Filse Spa, la finanziaria di Regione Liguria, ha pubblicato un avviso pubblico per accedere al bonus emergenza Covid-19 rivolto alle famiglie residenti in Liguria, che hanno ...