Coronavirus, report Iss: l'età media delle vittime è 78,5 anni (Di sabato 21 marzo 2020) L’età media dei pazienti deceduti e positivi al Coronavirus è 78,5 anni, e resta alto il numero delle vittime che hanno una o più patologie preesistenti. Sono alcuni dei dati contenuti nel report di approfondimento sui pazienti deceduti pubblicato dall'Iss sul sito Epicentro, realizzato su un campione statistico di 3200 vittime e basato sui dati disponibili al 20 marzo. Lo studio mostra inoltre che le donne decedute sono il 29,4% del totale. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE NUOVE RESTRIZIONI). età degli uomini deceduti più alta rispetto a quella delle donne L’età mediana dei pazienti deceduti positivi al virus - spiega l’Iss - è più alta di oltre 15 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (80,5 anni contro 63). Le donne decedute dopo aver contratto ... Leggi su tg24.sky Report : stasera su Rai3 il Coronavirus - la crisi economica e l'impero dei Benetton in Argentina

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus report CORONAVIRUS. 140 CASI POSITIVI …IL REPORT DELLE ORE 12.00 TV Sette Benevento Sporche banconote: perché in tempi di Coronavirus è meglio pagare contactless

Secondo un report (6) realizzato ancora una volta a New York ... CARTE: CHI NON LE HA SE LE PROCURI Abbiamo iniziato parlando di supermercati e coronavirus e siamo finiti sull'evasione delle tasse; la ...

Coronavirus, i dati: ci sono altri 566 morti. In totale sono più di ventimila. Ma il trend di crescita del contagio è al 2%: mai così basso

Il numero totale delle persone morte a causa del coronavirus supera quota ventimila ... “La task force è al lavoro su un report – ha detto -, poi una valutazione sarà fatta dal decisore politico”.

