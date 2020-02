F1, Test Barcellona 2020: risultati mattina. Charles Leclerc 2°, squillo Ferrari davanti a Hamilton. Ricciardo al comando (Di venerdì 28 febbraio 2020) Caccia al tempo a Barcellona. La mattinata dell’ultima giornata di Test F1 è stata estremamente prolifica per i vari team che si sono concentrati in particolar modo sulla simulazione di qualifica, i piloti si sono potuti scatenare sul giro secco sfruttando al meglio le perfette condizioni di pista: temperature gradevoli, tanto sole e tracciato gommato al Montmelò hanno permesso di puntare al time-attack in terra catalana. La Ferrari ha risposto presente con Charles Leclerc che ha chiuso in seconda posizione col tempo di 1:16:360 utilizzando la mescola C5, ovvero quella più morbida. Il monegasco ha concluso con cinque centesimi di vantaggio su Lewis Hamilton e 84 millesimi di ritardo da Daniel Ricciardo. Il talento del Principato ha convinto al volante della Rossa, il tempo è convincente in termini assoluti anche se non si conoscono i carichi di benzina e il Cavallino Rampante ... Leggi su oasport

