“Zerbino!”. GF Vip, tutti contro Pago. L’ultimo gesto non è passato inosservato: stavolta nessuno lo salva (Di martedì 11 febbraio 2020) Pago ancora nella bufera. stavolta, l’inquilino più attenzionato della casa, è stato preso di mira da chi l’ha sempre sostenuto: i suoi fan da casa. Gli ultimi atteggiamenti non sono piaciuti affatto e i commenti nei confronti di Pago assolutamente impietosi. Il motivo? Le scuse che Pago ha fatto a Serena, andata su tutte le furie dopo l’ingresso del fratello di Pago. Il fratello di Pago, Pedro è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per mettere in guardia il fratello. La famiglia di Pago pensa che Serena non sia la persona giusta per lui soprattutto perchè prima di entrare nella casa Serena ha messo dei like all’ex corteggiatore di Temptation Island Vip. A questa notizia Pago non reagisce bene, ma Serena reagisce ancora peggio. Continua dopo la foto La Enardu è stanca di essere messa sempre sotto accusa e risponde anche male ad Alfonso. Pago dopo un lungo ... caffeinamagazine

