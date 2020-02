Treno deragliato, gli operai: "Pezzo difettoso". Ma l'ipotesi non convince (Di martedì 11 febbraio 2020) Giorgia Baroncini Sul deviatoio avrebbero lavorato solo due operai. Ma l'ipotesi del "Pezzo difettoso" non convince la Procura che ha più volte parlato di "errore umano" Continuano le indagini per fare luce sull'incidente ferroviario di giovedì scorso a Ospedaletto Lodigiano. E ora dagli interrogatori al caposquadra e ai quattro operai di Rfi, indagati per disastro ferroviario colposo e lesioni e omicidio colposo, spuntano nuovi particolari. Secondo quanto emerso dai racconti dei cinque, poche ore prima dell'impatto solo due operai avevano messo mano in prima persona al deviatoio. Al pm di Lodi e agli ispettori della Polfer, gli indagati avrebbero raccontato di un possibile "Pezzo difettoso" come causa del disastro ferroviario. Ma la versione fornita non convince del tutto la Procura che fin da subito ha parlato di "errore umano" come causa del deragliamento del Treno ... ilgiornale

