Terremoto in tempo reale | una nuova scossa in Puglia | trema la terra nel foggiano

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato, nella tarda serata di ieri, una nuova scossa di Terremoto in Puglia nel foggiano. L'evento sismico, di magnitudo 2.7, si è verificato alle 22.54 di ieri. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 8 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dal Terremoto sono stati i seguenti: Monte Sant'Angelo, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Mattinata, Carpino e Cagnano Varano. I tecnici dei comuni interessati hanno subito effettuato le verifiche di rito. L'evento sismico non ha provocato danni né a cose né a persone. Da segnalare che solo qualche giorno quasi nella stessa zona si è verificata una nuova scossa di Terremoto. Gli eventi sismici sul Gargano e nel foggiano in questi giorni sembra che si stiano intensificando. Il Gargano è considerato dagli esperti una zona a

