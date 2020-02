Terremoto in Molise: scossa M 2.9 avvertita anche a Campobasso (Di martedì 11 febbraio 2020) SeguirUna scossa di Terremoto di magnitudo pari a 2.9 sulla scala Richter è stata avvertita nella provincia di Campobasso, in Molise. Il sisma aveva una profondità pari a 10 chilometri, mentre l’epicentro è stato registrato a Rotello. La terra ha tremato intorno alle ore 9:50 di martedì 11 febbraio, secondo i dati riportati dall’Ingv. Non si segnalano, infine, feriti o danni a edifici. Molise, Terremoto avvertito a Campobasso DATI #RIVISTI #Terremoto ML 2.9 ore 09:50 IT del 11-02-2020 a 3 km NW Rotello (CB) Prof=10Km #INGV 23934521 https://t.co/FpbodYGEga — INGVterremoti (@INGVterremoti) February 11, 2020 notizie

