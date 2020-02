Super stipendi in giunta. La Lega in Piemonte ci prova e poi se la batte. Il Carroccio voleva auto blu e soldi. Scoperto il gioco ritira la firma (Di martedì 11 febbraio 2020) Bene uno stipendio, ma molto meglio un Super stipendio. Il presidente della Regione Piemonte e i suoi assessori, una giunta di centrodestra a trazione leghista, hanno provato a darsi un bell’aumento. Davanti alle proteste dell’opposizione giallorossa e vedendo crescere l’indigazione pubblica hanno però mollato. Con il Carroccio che, dopo essersi fatto paladino della casta, ha provato a giustificarsi: “Non ci hanno capito”. A Torino, con una proposta di legge che aveva come primo firmatario il capogruppo leghista Alberto Preioni, hanno cercato di far lievitare gli stipendi del presidente Alberto Cirio (nella foto) e degli assessori, ridotti nel 2012 dopo lo scandalo riborsopoli, esploso nel Lazio con Franco Fiorito, detto er Batman, e poi allargatosi alle altre Regioni. In Piemonte sono stati tagliati i compensi dell’esecutivo visto che gli assessori godono anche dell’auto blu. Una ... lanotiziagiornale

