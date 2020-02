Sanità: Policlinico Palermo, in sala operatoria con minicar e tricicli (2) (Di martedì 11 febbraio 2020) (Adnkronos) - "Vogliamo rendere il nostro reparto sempre più a misura di bambino per cercare di evitare in tutti i modi ansia e stress - ha detto il direttore di Chirurgia pediatrica Marcello Cimador - Da tempo abbiamo ormai abolito il camice bianco, segno distintivo di sofferenza nell’immaginario c liberoquotidiano

TV7Benevento : Sanità: Policlinico Palermo, in sala operatoria con minicar e tricicli (2)... - TV7Benevento : Sanità: Policlinico Palermo, in sala operatoria con minicar e tricicli... - TVMR_CNMR : ??Istituito lo sportello per le #malattierare presso il Policlinico Federico ll Napoli. ??Partirà il 10 febbraio 202… -