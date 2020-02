Migliora la coppia cinese ricoverata per coronavirus. Negativo il test sulla bimba di Prato (Di martedì 11 febbraio 2020) Francesca Bernasconi In "buone condizioni generali" anche l'italiano rimpatriato da Wuhan. Ancora 13 i pazienti ricoverati allo Spallanzani, ma 46 sono stati dimessi I due coniugi cinesi, ricoverati allo Spallanzani, perché risultati positivi al coronavirus, stanno lievemente Migliorando. A rivelarlo è il bollettino medico di oggi, che riferisce: "In maniera particolare, il paziente maschio presenta una riduzione del supporto respiratorio, con partecipazione attiva alla respirazione". Nonostante il "cauto ottimismo" per le condizioni della coppia, i medici specificano che "la prognosi resta riservata". Risulta, invece, in buone condizioni, il cittadino italiano rimpatriato da Wuhan e trasferito all'Istituto di malattie infettive dalla città militare della Cecchignola e risultato positivo al 2019-nCoV: l'uomo, spiegano i medici, "continua ad essere in buone condizioni ... ilgiornale

