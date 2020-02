Lamborghini - Primi collaudi per l'hypercar della Squadra Corse - VIDEO (Di martedì 11 febbraio 2020) La Lamborghini ha rilasciato un filmato che mostra la prima accensione del V12 della nuova hypercar della Squadra Corse. Il nuovo modello, quasi sicuramente destinato unicamente all'impiego in pista, debutterà entro fine anno: non è da escludere che la sportiva possa essere presentata durante un evento internazionale, come il Goodwood Festival of Speed, in programma a luglio, o la Monterey Car Week (7-16 agosto). 830 CV e telaio di carbonio. La prima hypercar progettata dalla Squadra Corse Lamborghini ha iniziato la fase di test al banco: i tecnici di Sant'Agata Bolognese dovranno mettere a punto il V12 aspirato di 6.5 litri che, secondo la Casa, arriverà a erogare una potenza massima di 830 CV. Alla base dell'hypercar vi sarà una monoscocca di fibra di carbonio abbinata a un telaio anteriore d'alluminio e a una rollcage d'acciaio posteriore nella quale è alloggiato il dodici cilindri. ... quattroruote

