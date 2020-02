Investimenti esteri in Sicilia: Armao incontra le multinazionali statunitensi (Di martedì 11 febbraio 2020) Nell’ambito delle iniziative di promozione ed attrazione di Investimenti in Sicilia, il Vicepresidente ed Assessore all’Economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao, ha incontrato oggi i rappresentanti delle più importanti imprese americane operanti in Italia presentando le misure, attivate dal Governo regionale, in ordine alla promozione ed attrazione di Investimenti nell’Isola. L’incontro è stato organizzato dalla American Chamber of Commerce in Italy (Amcham Italy), associazione fondata nel 1915, a Milano, con lo scopo di agevolare gli scambi economici fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America. La Amcham Italy è affiliata alla US Chamber of Commerce, organizzazione americana di rappresentanza industriale di cui fanno parte oltre tre milioni di imprese. Nell’occasione, il Vicepresidente Armao ha presentato agli intervenuti, in presenza del Presidente di Amcham Italy, Luca ... ildenaro

