Grande Fratello Vip | Serena Enardu in lacrime | Voglio uscire | non ce la faccio

Grande Fratello Vip 4 : Michele Cucuzza eliminato - in nomination Serena Enardu e Licia Nunez - Barbara Alberti si ritira : Cosa è accaduto nella decima puntata del Grande Fratello VIP Per la prima volta un filmato tratto dal Festival di Sanremo entra nella casa, Clizia Incorvaia commenta il testo del brano de Le vibrazioni Dov'è cantato dal suo ex Francesco Sarcina. Adriana Volpe legge un post instagram di suo marito Roberto Parli Lite accesa tra Pago e la sua fidanzata Serena Enardu dopo il confronto con il Fratello del cantante, Pedro. Su Instagram le ...

Grande Fratello Vip : un concorrente bestemmia in diretta? Il video incriminato : Ieri pomeriggio Barbara Alberti ha ripetuto una bestemmia ed è andato tutto in onda su Mediaset Extra. “…e lei è una precaria assoluta perché insegna in una scuola privata ed ogni tanto riesce a trovarsi dei lavoretti. E’ povera ed assolutamente isolata ed il fatto di avere un marito impiegatista non l’aiuta assolutamente. Un giorno la preside la chiama incazz*tissima e dice ‘Lei ha bestemmiato!’, ‘Io? ...

Grande Fratello VIP 4 : Barbara Alberti si ritira dal reality - ecco perché : Dopo la frenetica settimana del Festival di Sanremo 2020, il Grande Fratello VIP 4 torna a proporci serate lunghe e dai contenuti triti e ritriti. Nel menù della puntata del 10 febbraio c’è stato l’ennesimo confronto fra Serena Enardu e Pago, l’ennesimo incontro fra Antonio Zequila e una sua ex. Ma proprio durante le nomination, finalmente un guizzo si è manifestato durante la solita liturgia: una concorrente ha maturato la ...

Grande Fratello Vip 2020 - scoppia la passione tra Antonella Elia e Pietro : «Io senza di lei sono un uomo a metà» : Grande Fratello Vip 2020, scoppia la passione tra Antonella Elia e Pietro: «Io senza di lei sono un uomo a metà». Dopo essere stato a Live non è la D'Urso, Pietro...

Grande Fratello Vip - Wanda Nara spiazza tutti in diretta : "Pupo - ti bacio a San Valentino" : Il Grande Fratello Vip è tornato in onda nella serata di lunedì 10 febbraio. Terminato Sanremo 2020, Mediaset torna alla carica con la casa più spiata d'Italia, tanto da programmare una nuova puntata già per venerdì 14 febbraio. Alfonso Signorini andrà in diretta anche a San Valentino e ciò gli ha o

Grande Fratello Vip 2020 - decima puntata – Eliminato Cucuzza - Barbara Alberti si ritira. Serena sbotta con Pago e Signorini e va al televoto con Licia (ma non ci sarà l’eliminazione) : Barbara Alberti - GF Vip 2020 Il Grande Fratello Vip 2020 arriva alla decima puntata e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 2020: la diretta minuto per minuto della decima puntata 21.49: Sommario della serata. 21.50: Alfonso Signorini dà ufficialmente il via alla puntata: ...

Grande Fratello Vip - Aristide ha bestemmiato in diretta? Sorge il dubbio – VIDEO : Nel corso di una puntata del Grande Fratello Vip in cui gli incontri e gli scontri si sono susseguiti senza un attimo di pausa, una possibile frase choc ha scatenato il web. Il fattaccio sarebbe avvenuto nel breve momento che ha visto come protagonista Aristide, chiamato in causa per la vicinanza mostrata in settimana ad Antonella Elia, triste per il presunto tradimento del suo compagno. Nell’istante in questione, sembrerebbe che ...

