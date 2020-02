Google disattiva il sistema per attivare i messaggi RCS nei paesi non supportati (Di martedì 11 febbraio 2020) Google dichiara che a partire dalla fine di febbraio avvierà il blocco dei messaggi RCS per tutti quelli che li hanno attivati tramite un workaround L'articolo Google disattiva il sistema per attivare i messaggi RCS nei paesi non supportati proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Google disattiva Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Google disattiva