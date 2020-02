Convocato Meret, ma con l’Inter tocca a Ospina. Verso la prima da titolare per Mertens (Di martedì 11 febbraio 2020) Meret Convocato. Il portiere andrà a San Siro con la squadra per giocarsi la semifinale di andata di Coppa Italia con l’Inter, ma in porta ci sarà Ospina. Meret infatti risente ancora di un fastidio al fianco e non è al cento per cento. Per il resto Gattuso può contare praticamente sulla rosa al completo (solo Younes ha lavorato a parte), ed è molto probabile che cambierà qualcosa rispetto alla formazione che ha perso con il Lecce in campionato. In attacco è atteso il ritorno dal primo minuto di José Callejon e Dries Mertens, con quest’ultimo mai partito titolare dal cambio di allenatore. Il belga dovrebbe far riposare Milik. In difesa rientra Manolas, con Koulibaly. Questi i convocati di Gattuso: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, ... ilnapolista

