Chiesa divisa sui preti sposati. Ma il Papa frena i progressisti: "Nessuna svolta" (Di martedì 11 febbraio 2020) Giuseppe Aloisi Papa Francesco non ha abolito il celibato sacerdotale. Ecco le anticipazioni su "Querida Amazonia", l'esortazione post sinodale di Bergoglio In "Querida Amazonia", l'esportazione post sinodale scritta da Papa Francesco, non sono presenti novità in materia di celibato sacerdotale. Jorge Mario Bergoglio lo ha confidato ad un gruppo di presuli statunitensi. Domani mattina è prevista la presentazione pubblica del testo. In questi giorni, alcuni siti tradizionalisti hanno dato per certa la messa in discussione della dibattuta prassi ecclesiastica. I conservatori erano sicuri di come il Papa stesse per procedere con una riforma epocale. La preoccupazione in certi emisferi dottrinali è tangibile. Ma la preoccupazione potrebbe essere stata eccessiva. Il Sinodo panamazzonico, in fin dei conti, potrebbe rivelarsi infatti meno rivoluzionario del previsto. Sembra che il ... ilgiornale

