Campana futsal, parla capitan De Angelis: “D’ora in poi servono i fatti” (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa Campana futsal nell’ultimo turno di campionato ha vinto in casa del Castel Baronia per 9-3 con triplette di De Angelis e De Luca, e le reti di Micco, Maiello e Ferraro. A parlare di questa partita ed anche di altro, abbiamo il capitano Domenico De Angelis. Dopo un ottimo periodo iniziale, nelle ultime settimane la Campana aveva perso il filo della vittoria, filo che poi è ripreso nell’ultimo turno con la vittoriosa trasferta col Castel Baronia, un 9-3 che vede anche una tua tripletta (oltre a quella di Loris De Luca). parlaci di come sono maturati questi ultimi tre punti. Abbiamo disputato un ottimo girone d’andata, peccato che negli ultimi due turni prima di Castel Baronia abbiamo avuto un piccolo stop pur disputando due buone partite dove non meritavamo la sconfitta. (Pontelandolfo e Dalia Management) Per quanto ... anteprima24

