Anticipazioni Una Vita, trame 16-21 febbraio: Celia perde il bambino (Di martedì 11 febbraio 2020) Una Vita Anticipazioni puntate nuova settimana: Celia abortisce per colpa di Trini Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita, nuovi drammi colpiranno i personaggi di Acacias 38. Trini accuserà un terribile mal di testa e, in assenza di Fabiana in casa, chiederà aiuto a Celia. La moglie di Felipe deciderà di andare in farmacia a piedi, senza aspettare la carrozza ma, una volta tornata a casa avrà un malore. Celia perderà il bambino nelle puntate dal 16 al 21 febbraio di Una Vita. L’aborto della cugina spingerà Lucia a chiedere a Samuel di posticipare il matrimonio. Alday però, braccato da Batan, non acconsentirà. Intanto nelle nuove puntate di Una Vita, Felipe tornerà dal viaggio di lavoro e apprenderà la triste notizia. L’avvocato andrà su tutte le furie e se la prenderà con Trini accusandola di essere stata la causa dell’aborto di Celia. Spoiler Una Vita, ... lanostratv

fattoquotidiano : LA CACCIA AL PRESUNTO TESORO DELLA LEGA C’è una foto che unisce ancora l’ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito… - FrancescoBlotto : RT @fattoquotidiano: LA CACCIA AL PRESUNTO TESORO DELLA LEGA C’è una foto che unisce ancora l’ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, e… - zazoomnews : Una Vita anticipazioni spagnole: è nato il figlio di LOLITA e ANTOÑITO - #anticipazioni #spagnole: #figlio -