Uomini e Donne, oggi 10 febbraio c’è il Trono Classico: anticipazioni e spoiler (Di lunedì 10 febbraio 2020) La settimana di Uomini e Donne inizia col Trono Classico: tronisti e corteggiatori saranno quindi protagonisti della puntata del lunedì della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi. Per vedere il Trono Over e le proverbiali liti e colpi di scena sarà necessario aspettare qualche giorno, anche il Trono Classico potrebbe però regalare sorprese.Da alcune settimane ormai all’interno dello studio di Uomini e Donne sono entrati come tronisti Carlo, Daniele e Sara, che hanno iniziato a conoscere diversi corteggiatori nella speranza di poter trovare l’amore o almeno qualcuno con cui poter uscire dalla trasmissione entro la fine di maggio, quando i ragazzi saranno chiamati a comunicare la loro scelta. Intanto scopriamo le anticipazioni della puntata di oggi 10 febbraio di Uomini e Donne.Ginevra tra Carlo e DanieleA tenere banco nella puntata di oggi lunedì 10 febbraio sarà ancora ... italiasera

