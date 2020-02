Uomini e Donne news | grave lutto per Raffaella Mennoia | l’ex Jack le scrive

‘Uomini e Donne’ : l’opinione di Chia sulla puntata del Trono classico del 10/02/20 : E’ meraviglioso come il Trono classico di Uomini e Donne ti metta spesso nella condizione di cambiare, da una settimana all’altra, l’idea che ti eri fatta fino a quel momento della fauna che affolla quello studio. L’unica certezza che ho lì in mezzo è Carlo Pietropoli: lui non mi piaceva all’inizio, continua a non piacermi e dubito mi piacerà mai da qui all’epilogo del suo interessantissimo percorZo. Un ...

Cecilia Zagarrigo assente ingiustificata | Anticipazioni Uomini e Donne : Cecilia Zagarrigo assente ingiustificata: la corteggiatrice ha mantenuto la sua promessa e non si è presentata alla puntata dedicata al trono classico di Uomini e Donne. Vediamo come l’ha presa Carlo Pietropoli. Nella puntata di oggi del trono classico di Uomini e Donne c’è stata una sedia vuota. Infatti Cecilia Zagarrigo, assente ingiustificata, non si […] L'articolo Cecilia Zagarrigo assente ingiustificata | Anticipazioni ...

Sara Shaimi ha smascherato la recita | Giuseppe sotto accusa a Uomini e Donne : Sara Shaimi ha smascherato la recita di Giuseppe a Uomini e Donne e lo ha messo sotto accusa. La tronista ha discusso violentemente col corteggiatore, mettendo in dubbio il suo interesse. Scopriamo perché. Sara Shaimi si è svegliata. La tronista di Uomini e Donne è stufa del comportamento ambiguo del suo corteggiatore Giuseppe, così Sara […] L'articolo Sara Shaimi ha smascherato la recita | Giuseppe sotto accusa a Uomini e Donne proviene ...

Lutto per Raffaella Mennoia - autrice di Uomini e Donne : la sua dedica su Instagram : Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, ha recentemente subìto un Lutto: suo padre infatti è scomparso dopo una malattia. La stessa Raffaella aveva iniziato a parlare dell’argomento a Ottobre 2019, rivelando di essere poco presente sui social proprio per via delle condizioni di suo padre. A Novembre invece l’autrice aveva rivelato che suo padre era stato trasferito dall’ospedale di Tor Vergata ad un’altra ...

Grave lutto per Teresa Langella di Uomini e Donne : tutto il dolore dell’ex tronista : Un giorno davvero triste per Teresa Langella, colpita da un Grave lutto in famiglia. La ex tronista di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Dal Corso non ha esitato a parlare di “terribile telefonata” nel dare la brutta notizia ai suoi tanti fan di Instagram. Proprio di recente aveva fatto parlare di sé per un nuovo progetto che l’aveva resa al settimo cielo: lavorare in radio. “L’idea di fare radio è sempre stato uno dei miei sogni nel cassetto ...

Gemma Galgani un amore dentro di lei | Addio Uomini e Donne : Gemma Galgani ha un amore dentro di lei che sembra molto più forte della voglia di conoscere nuovi cavalieri a Uomini e Donne. La dama più criticata e amata del programma sembra pronta a mollare tutto e dedicarsi completamente a altro. La dama di Uomini e Donne dopo l’ultima delusione avuta con il cavaliere Emanuele […] L'articolo Gemma Galgani un amore dentro di lei | Addio Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com.

‘Gf Vip 4’ - gli amori di Paolo Ciavarro : dall’ex fidanzata storica ad una nota ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’! (Foto) : Riservato e poco incline al mondo del gossip, non sapevamo molto della vita sentimentale di Paolo Ciavarro prima che entrasse al Grande Fratello Vip 4. Adesso che invece gli occhi dei telespettatori sono puntati su di lui per la storia che sta nascendo tra le mura di Cinecittà con Clizia Incorvaia, tutti sono più curiosi di conoscere qualcosa in più del passato amoroso del figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Il bel 28enne romano, in ...

Uomini e Donne | Grave lutto per Teresa Langella : “Mi ha abbandonato” : Uomini e Donne | Teresa Langella del Trono Classico ha comunicato ai suoi fan di aver avuto un Grave lutto in famiglia Teresa Langella, sul suo profilo Instagram, ha avvertito i fan di aver avuto un Grave lutto in famiglia. L’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne ha rivelato nelle scorse ore di […] L'articolo Uomini e Donne | Grave lutto per Teresa Langella: “Mi ha abbandonato” è stato pubblicato prima sul sito ...

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne. L’addio a Maria De Filippi? : Alla notizia di Tina Cipollari e delle nozze già programmate insieme a Vincenzo Ferrara, il web è letteralmente impazzito, riempendo l’opinionista di domante per quanto riguardano i dettagli del matrimonio. L’opinionista però, non sembra aver avuto moltissimo tempo per i suoi fan infatti, durante questo fine settimana sembra essere stata presa da tutt’altro. Tina sui social, in cui non è sempre molto presente con foto e storie, sorprende tutti e ...

Uomini e Donne caos Giuseppe : la De Filippi interviene - Sara allo scoperto : Sara Shaimi e Giuseppe Nastasi, la maglietta che fa scatenare la tronista a Uomini e Donne L’ultima puntata di Uomini e Donne non è stata per niente positiva per Sara Shaimi che ha avuto una brutta discussione con Giuseppe Nastasi per via di una decisione che proprio non le è andata giù: la tronista non […] L'articolo Uomini e Donne caos Giuseppe: la De Filippi interviene, Sara allo scoperto proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - scoppia la lite tra i tronisti : volano parole grosse. In studio è il caos : Uomini e Donne, oggi una puntata bollente del Trono classico. A tenera alta l’attenzione, più di quanto non hanno fatto nell’edizione over Gemma Galgani e Tina Cipollari, ci hanno pensato i due tronisti: Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro tra i quali non sono mancate battute al vetriolo e scintille. ‘Colpa’ di Ginevra, la ragazza oggetto del desiderio di entrambi. La ragazza è uscita in esterna con entrambi, anche questa volta. Questa ...

Uomini e Donne oggi - sorpresa per Sara Shaimi : “Sto tremando!” : Sara Shaimi, corteggiatore la lascia senza parole: “Sto tremando!” Un sorriso gigante sul volto della tronista Sara Shaimi è quello che è apparso oggi a Uomini e Donne appena Maria De Filippi ha deciso di inviare il filmato dell’esterna con il corteggiatore Matteo. Quest’ultimo, che non era stato portato in esterna dalla tronista, ha deciso di farle ugualmente una sorpresa per il suo compleanno: “Tu non mi hai ...

Matteo - chi è il corteggiatore di Sara Amira/ Uomini e Donne - Tina pazzo di lui : Matteo, chi è il nuovo corteggiatore di Sara Amira? Nella puntata del trono classico conquista tutti con un gesto fatto per il compleanno della tronista.

SARA E GIUSEPPE - LITE A Uomini E DONNE/ "Non ho tempo da perdere con uno..." : LITE nella nuova puntata del trono classico di UOMINI e DONNE tra SARA Amira e GIUSEPPE Nastasi: i mancati auguri per il compleanno di lei scatenano la discussione.