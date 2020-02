The Witcher di Netflix: le scene di combattimento con la spada sono veritiere secondo un esperto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Gregory Mele ha impiegato un po' di tempo per guardare The Witcher di Netflix. Questo perché, come fondatore dell'unica scuola europea di arti marziali a tempo pieno, passa molto tempo a colpire persone con oggetti di metallo pesante.Ora che è finalmente arrivato alla fine della prima stagione, in un'intervista è stato chiesto al fondatore della Chicago Swordplay Guild - un esperto di combattimenti ravvicinati di epoca medievale e rinascimentale - di valutare l'abilità di Henry Cavill con la lama. Si scopre che l'attore ha fatto un ottimo lavoro. "È credibile che sia un combattente", ha detto Mele, prima di lanciarsi in una gloriosa descrizione di alcune delle migliori scene di combattimento di The Witcher.Netflix ha recentemente pubblicato un video di YouTube in cui Cavill discute del suo tempo combattendo come Geralt di Rivia. Nel video, che è stato visto quasi 900.000 volte, parla ... eurogamer

rafabrittohy : @LuckySalamander God of war IV ( e franquia) Assassina creed IV (e franquia) Gta sa (e franquia) The witcher 3 (e dlcs) - EverettTWS : The Witcher Lore ITA: Regni Settentrionali - La Storia di Aedirn - EverettTWS : The Witcher 3 ITA: Il primo incontro con Gaunter O'Dimm (Bianco Frutteto) -