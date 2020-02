System Shock 3 accantonato indefinitamente? Il team di sviluppo 'non è più impiegato' sul gioco (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sembra proprio che System Shock 3 sia stato accantonato indefinitamente poiché il team di sviluppo "non è più impiegato" sul gioco. Il writer e director, il lead programmer, il design director, il QA lead, il senior environment artist e molti altri membri hanno confermato la loro uscita da OtherSide negli ultimi mesi - in totale si tratta di almeno una dozzina di impiegati senior.Anche l'ex community manager di Oherside, Sam Luangkhot, ha confermato i licenziamenti in studio. Secondo la sua dichiarazione, "so che le persone sono preoccupate per lo stato dello studio. Dopo aver giocato alla demo di SS3 interna, so che il team di Austin ha lavorato sodo e ha fatto progressi incredibili negli ultimi due mesi. Fa male vedere molti di questi sviluppatori disoccupati dopo aver lavorato così duramente al progetto".Luangkhot si è anche ricollegato al post di uno sviluppatore anonimo su ... eurogamer

