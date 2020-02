Simona Ventura, la confessione: “Dovevo essere a Sanremo, mi hanno boicottata” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Simona Ventura si sfoga all’interno del suo programma la Settimana Ventura, dichiarando che la sua presenza a Sanremo 2020, alla fine è stata misteriosamente cancellata… Qualcuno ha stoppato la mia partecipazione.. Continuano le polemiche che girano intorno al settantesimo Festival di Sanremo, il più seguito dal 1995. Questa volta è il turno di Simona … L'articolo Simona Ventura, la confessione: “Dovevo essere a Sanremo, mi hanno boicottata” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

_Simonito_ : RT @bubinoblog: Record stagionale per Simona Ventura e la sua #SettimanaVentura che sfiora 1 milione di telespettatori con il 7,22%. Insist… - franco_sala : RT @bubinoblog: Record stagionale per Simona Ventura e la sua #SettimanaVentura che sfiora 1 milione di telespettatori con il 7,22%. Insist… - PacciaVNP46 : RT @bubinoblog: Record stagionale per Simona Ventura e la sua #SettimanaVentura che sfiora 1 milione di telespettatori con il 7,22%. Insist… -