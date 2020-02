San Valentino, sorprendilo: la ricetta dei biscotti a forma di cuore (Di lunedì 10 febbraio 2020) La festa degli innamorati sta arrivando, sorprendi il tuo partner con un dolce regalo di San Valentino: ricetta e procedimento dei biscotti a forma di cuore biscotti – cuore (fonte foto: https://www.fattoincasadabenedetta.it/ricetta/biscotti-mille-cuori-ricetta-facile-biscotti-bicolore/) San Valentino sta arrivando ed è naturale da parte degli innamorati pensare a bellissimi regali, doni sorprendenti, pensieri speciali: tra questi, non può mancare la ricetta dei buonissimi biscotti a forma di cuore, con un procedimento divertentissimo e davvero facile. Parliamo di un regalo (qui trovate invece le idee per viaggi romantici) che il partner apprezzerà tantissimo, poiché i biscotti sono un pensiero dolce da gustare, ma sono anche il frutto di un lavoro che, sebbene abbastanza facile, mostra però la vostra voglia di sorprenderlo. Ciò che vi servirà sarà la ... chenews

vogue_italia : La nuova collezione di @intimissimi per San Valentino ?? con la splendida @BruMarquezine - ValdiviaFiori : Milano non farti cogliere impreparata ?San Valentino? è alle porte!!! Prenota su Valdivia fiori la tua composizione… - NucciottiLuca : RT @movarturoelba: mi raccomando disdite tutti gli appuntamenti per il 14 febbraio, cene di San Valentino incluse. -