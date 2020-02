Salma decomposta in obitorio: il dolore della famiglia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il caso della Salma in avanzato stato di decomposizione all’obitorio dell’ospedale di Dolo, in Veneto, è rimbalzato sulle cronache nazionali. La famiglia, secondo quanto riportato da Gazzettino e La Nuova Venezia, sarebbe pronta a chiedere i danni all’Azienda sanitaria: “C’è stato impedito di salutare nostro figlio come avremmo voluto“. Salma “impresentabile”: il dolore della famiglia I familiari del giovane, deceduto lo scorso gennaio a Dolo, sarebbero pronti ad andare fino in fondo al caso che ha scosso le cronache della Riviera del Brenta. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, genitori e parenti non avrebbero potuto salutare il loro congiunto come avrebbero voluto per via delle pessime condizioni della Salma che avrebbero richiesto l’immediata chiusura della bara. “Siamo rimasti offesi e indignati da questa gestione del caso da parte dell’obitorio di Dolo che, ... thesocialpost

Salma decomposta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salma decomposta