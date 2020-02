Pandemic diventa contagioso? Il gioco rimandato causa Coronavirus? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il fenomeno Coronavirus è divenuto globale, colpendo anche il mondo dei videogiochi. Dopo le critiche fatte a Steam per aver messo il gioco Plague Inc. a prezzo scontato durante l’evento del Capodanno Cinese (ricordiamoci che il virus è partito proprio dalla Cina ndr), sembra che vi sia un altro fatto legato a questa malattia. Epic Games Store, una delle piattaforme rivali della creatura di Gabe Newell, ha di consuetudine regalare ogni mese dei giochi di un certo calibro (ad ottobre regalò TUTTA la serie di Arkham, legata all’universo di Batman) e questo mese, l’azienda aveva deciso di mettere in regalo ben tre giochi, trasposizioni di altrettanti famosi giochi da tavolo: Ticket to Ride, Carcassonne e Pandemic. Il terzo, come dice chiaramente il nome, ci getta in un mondo caduto in preda ad una terribile malattia e starà a noi giocatori far in modo che questa pandemia ... nonsolo.tv

Pandemic diventa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pandemic diventa