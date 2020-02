Maltempo Liguria: chiuso un tratto della Aurelia per mareggiata (Di lunedì 10 febbraio 2020) Chiusa al traffico la via Aurelia tra Sestri Levante e Lavagna a causa della violenta mareggiata. I tecnici dell’Anas hanno verificato che le onde, sospinte dal forte vento da libeccio, superano le carreggiate dell’Aurelia all’altezza delle gallerie di S. Anna creando situazione di pericolo per auto e moto. La chiusura sarà in atto fino a domani mattina quando sarà compiuto un nuovo sopralluogo. Unica via di transito rimane l’autostrada A12 dove per altro sono in corso lavori di rimozione delle barriere fonoassorbenti con corsia unica a tratti da Sestri Levante a Chiavari.L'articolo Maltempo Liguria: chiuso un tratto della Aurelia per mareggiata Meteo Web. meteoweb.eu

Maltempo Liguria : firmato decreto di approvazione del piano di riparto dei fondi : È stato firmato oggi dal presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per l’emergenza Maltempo dell’autunno 2018 Giovanni Toti il decreto di approvazione del piano di riparto dei fondi di protezione civile per l’annualità 2020, per complessivi 142 milioni di euro. Le risorse sono destinate a 127 Comuni liguri, alle tre Province e alla Città metropolitana di Genova per realizzare 299 interventi di difesa del suolo, tra cui ...

Maltempo Liguria - ponte rischia il crollo : chiusa la Sp28 a Santo Stefano D’Aveto : Il pericolo di crollo di un ponte ha spinto la Città Metropolitana a chiudere un tratto della strada provinciale 28 a Pievetta, nel comune di Santo Stefano D’Aveto. Lo annuncia la Città Metropolitana spiegando che “a seguito di urgenti verifiche sulla infrastruttura di un ponte situato al km 3,9 della Sp28 di Pievetta in Comune di Santo Stefano d’Aveto, si è reso necessario chiudere tale strada in modo da procedere ad ...

Danni del Maltempo in Liguria - ok al piano da 112 milioni per le somme urgenze : Toti e Giampedrone: «Abbiamo ottenuto una risposta per il territorio. Restano da coprire 550 milioni di Danni pubblici e privati»

Maltempo Liguria - Toti : “Dopo 3 mesi ottenuto una risposta ma restano da coprire danni per 500 milioni” : “Dopo oltre tre mesi finalmente, con grande fatica abbiamo ottenuto una risposta per il territorio e possiamo rifondere i comuni liguri per gli interventi effettuati in somma urgenza. restano comunque da coprire gli ingenti danni del Maltempo che ammontano a circa 500 milioni e che riguardano soprattutto le infrastrutture danneggiate e distrutte e i privati“. Lo dichiarano il commissario per l’emergenza Giovanni Toti e ...

Maltempo Liguria : in caso di allerta meteo scatta il monitoraggio sul viadotto in A12 : Un piano preventivo di monitoraggio ed emergenza relativo a eventuali movimenti del suolo dove insiste il viadotto Veilino, in A12, tra Genova Est e Genova Nervi, in caso di allerta meteo . E’ quanto concordato da Autostrade insieme all’ispettore del ministero delle Infrastrutture Placido Migliorino dopo le ispezioni su cinque infrastrutture in A12. E’ la prima volta che viene assunta una misura di questo genere sulla rete ...

Maltempo : la Liguria chiede lo stato di calamità per l’apicoltura : E’ stata inviata al Ministero delle Politiche agricole la richiesta di stato di calamità naturale per il settore apistico. Coinvolti 72 Comuni e 128 aziende per un valore di oltre 1 milione di euro. A comunicalo e’ l’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Mai. “Nel 2019 il settore dell’apicoltura e’ stato messo a dura prova. Siccita’, piogge e gelate hanno fatto ridurre la produzione ...

Maltempo Liguria : 140mila euro a otto Comuni per danni 2018 : Centoquaranta mila euro a otto Comuni liguri per il pagamento dei contributi ai privati colpiti dai danni dovuti all’emergenza Maltempo del 29 e 30 otto bre 2018 . Sono stati assegnati oggi dal commissario delegato per l’emergenza e presidente di Regione Liguria Giovanni Toti a seguito della Comuni cazione del dipartimento nazionale della protezione civile che ha assegnato alla Liguria oltre 139 mila euro . Le risorse serviranno a ...

Maltempo Liguria - Toti : “Entro 15 giorni pronti atti per distribuire nuovi stanziamenti” : “Regione Liguria si è già atti vata e quindi, entro 15 giorni prepareremo gli atti per distribuire queste risorse agli enti locali, come avevamo promesso di fare non appena questi stanziamenti sarebbero stati disponibili“. Lo dichiarano il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore ligure alla Protezione civile Giacomo Giampedrone dopo che il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stanziamento di ulteriori ...

Maltempo Liguria : botta e risposta tra Toti e il Pd per i nuovi fondi assegnati : Continua il botta e risposta tra Toti e gli esponenti del Pd in seguito al Maltempo in Liguria e ai conseguenti finanziamenti. “Dopo i 40 milioni di euro stanziati nelle scorse settimane, nelle prossime ore il Consiglio dei Ministri destinerà alle Liguria i 77 milioni mancanti per la copertura integrale delle somme urgenze a seguito dell’ondata di Maltempo che ha colpito la nostra regione alla fine del 2019”. Lo annuncia ...

Maltempo Liguria : da lunedì torna il servizio dei treni tra Genova e Prasco : Da lunedì 20 gennaio torna completamente operativo il servizio ferroviario tra Genova e Prasco Cremolino, sulla linea Genova -Ovada-Acqui Terme, dopo le ondate di Maltempo dello scorso autunno. “Gli sforzi organizzativi di Rfi e treni talia, nonostante le difficoltà operative dovute alla tratta Prasco -Acqui Terme tuttora interrotta, permetteranno – spiegano le Ferrovie dello Stato in una nota – di migliorare la mobilità ...

Maltempo Liguria : inaugurato il ponte Bailey a Rocchetta Nervina : Dopo l’emergenza Maltempo e i danni registrati sul territorio ligure è stato inaugurato oggi, con il passaggio della prima auto, il ponte Bailey a Rocchetta Nervina , nell’entroterra di Ventimiglia che permetterà al centro abitato, circa 300 residenti, di uscire dall’isolamento in cui si trova dal 27 novembre scorso, dopo il crollo di un tratto della Sp68, unica via di accesso al borgo.La struttura in acciaio, di tipo ...

Maltempo Liguria : Rocchetta Nervina esce da isolamento dopo oltre un mese : Inaugurato oggi il ponte Bailey a Rocchetta Nervina , nell’entroterra di Ventimiglia (IM), centro isolato dal 27 novembre scorso, quando il Maltempo aveva provocato il crollo di un tratto della Sp68, unica via di accesso al borgo. “Il ponte di Rocchetta è diventato un po’ il simbolo di un autunno molto complesso che ha messo in difficoltà cittadini e imprese ma è anche diventato il simbolo di una Regione ha che imparato ...

Maltempo Liguria : dal weekend Rocchetta Nervina tornerà ad essere raggiungibile : “Da questo weekend Rocchetta Nervina , comune nell’entroterra di Ventimiglia isolato dopo una frana dovuta al Maltempo , tornerà ad essere raggiungibile grazie al nuovo ponte Bailey, che resterà installato finché non verrà costruita la nuova strada“: lo ha scritto su Facebook il governatore della Liguria , Giovanni Toti. “I 300 abitanti dell’alta Val Nervia e le numerose attività commerciali potranno così tornare ...

Maltempo Liguria : Rocchetta Nervina non è più isolata grazie a un ponte Bailey : grazie a un ponte Bailey da 42 metri di tipo militare, Rocchetta Nervina, nell’entroterra di Ventimiglia, non è più isolata: lo scorso 27 novembre era crollata una porzione di strada provinciale a causa del Maltempo. Il ponte è stato affittato dalla Provincia di Imperia e resterà installato fino a quando non verrà costruita la nuova strada (saranno necessari almeno cinque mesi): sarà transitabile tra pochi giorni.L'articolo Maltempo ...

