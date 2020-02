Domenica In, Mara Venier ospita Bugo e attacca Morgan: Forse dalla D’Urso qualcosina gli hanno dato (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le polemiche intorno al caso clou di Sanremo, quello tra Bugo e Morgan non solo non si placano, ma vengono acuite da due altri programmi tv che, la Domenica, si prendono solitamente la scena. Da una parte Domenica In, e dall’altra Live non è la D’Urso.Ma perchè? Cosa è successo? In pratica, nell’uno e nell’altro programma ci sono stati ospiti i due ‘contendenti’ di Sanremo. Se Morgan è stato da Barbara D’Urso, invece da Mara Venier c’è stato Bugo. Il quale è stato ringraziato dalla conduttrice, che poi ha lanciato delle frecciatine.Domenica In, Mara Venier: Ringrazio Bugo che è venuto a titolo di amicizia. Poi la critica a MorganA Domenica In, come sempre, Mara Venier non le manda a dire: “Ringrazio Bugo che è venuto a titolo di amicizia, Morgan è andato dalla D’Urso e lì Forse qualcosina gli hanno dato”. Questa la sintesi ... italiasera

