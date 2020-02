Coronavirus: insulti e minacce a una comitiva di cinesi a Roma, si rischia l’incidente diplomatico “la Cina non dimentica” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Cinque giovani cinesi sono stati insultati e minacciati domenica pomeriggio a Roma da un gruppo di adolescenti. “Andate via dall’Italia perché siete infetti dal Coronavirus“, avrebbero urlato i tre nei confronti degli asiatici, avvicinati in piazza dei Consoli, in zona Tuscolana. Dopo le urla, i ragazzi italiani sarebbero fuggiti. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Tuscolano che hanno fermato uno dei giovani, un 15enne che aveva minacciato con una bottiglia rotta i ragazzi cinesi. Nessuno è rimasto ferito. Nel gruppetto di cinesi anche una ragazza, incinta, che è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Ippolito per controlli dopo lo spavento, ma non ha riportato conseguenze. Al termine delle verifiche, il gruppo di cittadini cinesi ha deciso di non sporgere denuncia nei confronti dell’adolescente ... meteoweb.eu

bea_lippolis : Scusatemi un attimo, Selvaggia Lucarelli paragona la Lamborghini al Coronavirus e prende di avere un dialogo con El… - DaRoma_not : @alevabenecosi @andr900 Senza insulti?? Ha detto che @ElettraLambo è il coronavirus della musica... - Mawrdock : @IndigoMoon91 Guarda dopo che ha definito la Lamborghini 'coronavirus' io non ho più parole solo insulti -