Coronavirus, Borrelli: “Non si può mettere in quarantena chiunque venga dalla Cina” (Di lunedì 10 febbraio 2020) “La situazione è sotto controllo ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia“: lo ha dichiarato a Circo Massimo, su Radio Capital, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, facendo il punto sulle misure per la gestione dell’emergenza legata al nuovo Coronavirus. “Non si può mettere in quarantena chiunque venga dalla Cina: lo si fa con coloro che vengono dalle zone interessate dal Coronavirus. Sugli altri c’è una sorveglianza sanitaria adeguata. E i dati finora ci danno ragione”. “La Cina ha fatto uno sforzo mai visto nell’isolare i luoghi dell’epidemia e dobbiamo ringraziare le autorità cinesi per quest’opera. Dovremmo vedere nei prossimi giorni quello che sarà l’andamento dell’epidemia, ci auguriamo che si mantenga l’inversione di rotta che sembrerebbe aver preso. Comunque noi continueremo ... meteoweb.eu

GiuseppeConteIT : Con il Ministro @robersperanza e il Commissario Borrelli al centro operativo della @DPCgov per un aggiornamento sul… - virginiaraggi : Un plauso ai medici, ai ricercatori e a tutto il personale dell’@INMISpallanzani di Roma che hanno isolato il coron… - DPCgov : ????#Coronavirus “Stiamo lavorando senza sosta e con grande spirito di squadra per garantire il rientro dei connazion… -