Bologna, Sabatini: «Orsolini vale 70 milioni ed è incedibile. Su Ibanez…» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Walter Sabatini, direttore dell’area tecnica del Bologna, ha parlato a tutto tondo durante l’intervento a Il Pallone nel 7 su È Tv Ospite su È Tv all’interno della trasmissione “Il Pallone nel 7”, il direttore dell’area tecnica Walter Sabatini ha parlato a tutto tondo della stagione dei rossoblù. Queste le sue parole. Orsolini – «In una fase di trattativa quando l’abbiamo acquistato si è fatto un discorso con la Juventus su un’eventuale riacquisto da parte dei bianconeri. Ma poi non è stata messa nero su bianco ed è rimasto solo verbale. Al momento non è pensabile che possa uscire per una cifra come quelle che si leggono in giro. Compenseremo, rispetto a questa tesi che viene propagandata da Torino, con la Juventus in modo da essere tutti contenti. Siamo una società di persone serie e troveremo, qualora ci fosse un’uscita del giocatore, una ... calcionews24

TuttoMercatoWeb : Bologna, Sabatini su Orsolini: 'Vale sui 70 milioni. Ed è incedibile' - Yuro_23 : RT @GoalItalia: Il Bologna fa muro su Orsolini: 'Non è assolutamente sul mercato' ?? - VoceGiallorossa : ?? @BfcOfficialPage, Sabatini: '@ibanez41oficial ? A @OfficialASRoma è un desaparecido' #asroma #vocegiallorossa -