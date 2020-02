Achille Lauro spiega il senso delle sue performance: “È un inno alla libertà di essere ciò che ci si sente di essere” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Achille Lauro è stato sicuramente uno dei protagonisti di questo Sanremo 2020, le sue performance hanno diviso il pubblico e puntato i riflettori su di lui. Applausi e fischi, a molti italiani è bastato un costumino glitterato per gridare allo scandalo (cosa avrebbero detto se qualcuno si fosse presentato all’Ariston vestito di carne come Gaga ai VMA?). Ma dietro alla meravigliosa cappa di Gucci e al parruccone di Elisabetta I c’era un messaggio abbastanza chiaro ed Achille l’ha spiegato in una lettera pubblicata ieri sui suoi account. “Ho sempre contaminato un genere con l’altro cercando di inventare musica non catalogabile ed impossibile da etichettare. Un anno fa ho iniziato ad immaginare la mia musica in modo diverso: volevo creare una performance artistica che suscitasse emozioni forti, intense e contrastanti, qualcosa che in pochi minuti fosse in una ... bitchyf

stanzaselvaggia : Domani incontrerò Achille Lauro da Mara Venier e improvvisamente ho realizzato che non so cosa mettermi per impressionarlo. #sanremo2020 - trash_italiano : Maria, se ci stai leggendo, Elodie, Elettra ed Achille Lauro giudici del serale di #Amici19. Grazie. #Sanremo2020 - trash_italiano : ACHILLE LAURO INSEGNACI. #Sanremo2020 -