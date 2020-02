Virus, atterrato a Pratica di Mare l’aereo con gli altri 8 italiani | Ancora in Cina il 17enne: bloccato da una febbre maledetta Coronavirus e Sars: cos’hanno in comune? (Di domenica 9 febbraio 2020) Il numero ufficiale delle vittime è salito a 811, superando quelle della Sars. Di Maio: nelle prossime 24 ore un Falcon andrà in Cina e riporterà il 17enne con la febbre corriere

Fredericknapoli : Virus, atterrato il volo con 8 italiani da Wuhan. 70 contagi su nave giapponese in quarantena. - bizcommunityit : Virus, l'aereo con gli 8 italiani è atterrato in Gran Bretagna - Tonywest461 : RT @Corriere: Virus, l’aereo con gli 8 italiani è atterrato in Gran Bretagna -