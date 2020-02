Tanti auguri a Mia Farrow, l’attrice statunitense spegne 75 candeline (Di domenica 9 febbraio 2020) Mia Farrow compie 75 anni. La famosissima attrice di Hollywood ha vinto svariati premi in carriera, tra cui un Golden Globe. Mia Farrow festeggia 75 anni. L’attrice statunitense è infatti nata a Los Angeles il 9 febbraio 1945. Figlia del regista australiano John Farrow e dell’attrice irlandese Maureen O’Sullivan, entrambi cattolici praticanti. Da piccola fu colpita dalla poliomielite e trascorse un anno in un polmone d’acciaio. La carriera di Mia Farrow Ha recitato in più di 50 film e ha vinto numerosi premi, compreso un Golden Globe (e ulteriori 7 nomination) per Cannoni a Batasi, 3 nomination al BAFTA Film Award, e un premio per migliore attrice al Festival di San Sebastián. Ha inoltre vinto un David di Donatello come migliore attrice straniera in Rosemary’s Baby – Nastro rosso a New York. ... newsmondo

