Previsioni Meteo, il punto della situazione per la settimana entrante: restano dubbi per San Valentino (Di domenica 9 febbraio 2020) Previsioni Meteo – L’alta pressione, più ostinata negli ultimi 2-3 giorni, subirà degli attacchi, nel corso di questa nuova settimana. Non saranno grosse offensive, specie sotto l’aspetto delle piogge, tuttavia determineranno un tempo decisamente più movimentato con vento forte, soprattutto nella prima fase, e anche qualche pioggia sparsa, localmente di buona consistenza. Una novità però c’è, rispetto agli aggiornamenti dei giorni scorsi, ossia una reazione più decisa dell’alta pressione nei confronti di quello che sembrava l’attacco più ostinato da parte del flusso subpolare, ‘l’affondo previsto per San Valentino. Probabilmente, l’alta pressione, aiutata anche da un flusso zonale decisamente pimpante, potrebbe mostrarsi più in rinforza rispetto all’offensiva nordatlantica in maniera tale da deviare il nucleo instabile più ... meteoweb.eu

