MotoGP, Valentino Rossi cresce nei Test a Sepang: il Dottore punta in alto con la Yamaha (Di domenica 9 febbraio 2020) Un anno fa Valentino Rossi chiuse i Test di Sepang (Malesia) riservati alla MotoGP con il tempo di 1:59.1. Dopo 12 mesi, invece, il “Dottore” se ne va dalla pista nella quale nel 2015 ebbe il celebre contatto con Marc Marquez con un brillante 1:58.541 e una quinta posizione che fanno ben sperare. Come il nove volte campione del mondo sa, tuttavia, le prove svolte sul circuito malese sono spesso poco indicative, ma i punti interessanti non sono mancati. In primo luogo, come ha sottolineato ampiamente il pilota di Tavullia, la M1 edizione 2020 ha iniziato la sua vita con il piede giusto, sia a livello di motore, sia di telaio. I risultati messi in scena da Fabio Quartararo sono sotto gli occhi di tutti, ma anche Rossi si è fatto notare in questi giorni, sia sul giro secco (anche se non era certo il suo primo obiettivo) sia sul passo gara, nel quale Maverick Vinales, poi, ha ... oasport

