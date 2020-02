Maltempo, dopo il Regno Unito la tempesta mette in ginocchio la Germania: traffico aereo bloccato [VIDEO] (Di domenica 9 febbraio 2020) La tempesta Ciara è arrivata sulla terraferma tedesca nel pomeriggio di oggi. Il traffico aereo e i voli a lunga distanza sono stati in gran parte cancellati. Il servizio meteorologico nazionale ha emesso il secondo più alto avviso di tempesta di raffiche simili a uragani per la maggior parte del paese. Questi si diffonderanno in particolare la sera e durante la notte. A sud, la tempesta può durare fino a lunedì sera. Sono previste velocità del vento fino a 120 chilometri all’ora, sulle montagne anche fino a 140 chilometri all’ora. Pericoli diffusi per la caduta di alberi e delle tegole volanti. Lufthansa ed Eurowings hanno cancellato numerosi voli e domani verranno cancellati anche numerosi collegamenti continentali. Molti collegamenti in traghetto per le isole del Mare del Nord sono stati interrotti. Anche la linea ferroviaria è interrotta in molti punti. Molti ... meteoweb.eu

