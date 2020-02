LIVE Olimpia Milano-Cremona 23-16, Serie A basket 2020 in DIRETTA: meglio i meneghini nel primo quarto (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-21 Altra tripla a bersaglio per Michael Roll. 26-21 La risposta immediata di Travis Diener. 26-18 Roll a segno con la tripla dall’angolo. 23-18 Saunders realizza il primo canestro del secondo quarto. INIZIO SECONDO QUARTO Ritmi alti e poche interruzioni in questo primo periodo del derby lombardo: tanto equilibrio in avvio di partita, poi Milano è riuscita a bloccare l’attacco cremonese e a piazzare un parziale di 8-0 che sta facendo la differenza. FINE PRIMO QUARTO: Olimpia Milano-Cremona 23-16 Il tiro da metà campo di Saunders a fil di sirena non tocca neanche il ferro. 23-16 Sykes completa il gioco da tre punti. 22-16 Ottimo impatto sul match di Sykes, che segna e subisce il fallo. 20-16 Assist di Saunders per la tripla di Matthews, che interrompe il break. Brooks sbaglia il libero supplementare: il parziale ... oasport

