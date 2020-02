Brexit, il divorzio tra Ue e Regno Unito placherà gli animi solo più in là. E intanto c’è un’ombra che avanza (Di domenica 9 febbraio 2020) Può un divorzio avvenire in modo non traumatico? Gli ex coniugi, animati da buone intenzioni, possono trovare un modo per ridurre al minimo la sofferenza della fine di un rapporto per andare incontro a un futuro non conflittuale ma di amicizia? In base alla mia personale esperienza di terapeuta che ha incontrato molte coppie, la risposta è che non è quasi mai probabile a breve termine mentre è relativamente possibile a lungo termine. Nel caso del divorzio Ue verso la Gran Bretagna, credo che per qualche anno rimarranno strascichi psicologici che, pur in una situazione di interesse reciproco a trovare una qualche forma di accordo, nella sostanza lo impediranno. Troppo forte è la sensazione razionale ma soprattutto emotiva che gli inglesi si sentano superiori e abbiano abbandonato il resto dei cittadini europei perché convinti di avere solo vantaggi. Per questo, più o meno ... ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Dal conto alla rovescia alla #Brexit proiettato sulla facciata di Downing Street alla festa in Westminster Square f… - TutteLeNotizie : Brexit, il divorzio tra Ue e Regno Unito placherà gli animi solo più in là. E intanto c’è… - ilfattoblog : Brexit, il divorzio tra Ue e Regno Unito placherà gli animi solo più in là. E intanto c’è un’ombra che avanza -