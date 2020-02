Volley, SuperLega 2020: Verona batte Vibo Valentia nell’anticipo della 20ma giornata e lotta per i playoff (Di sabato 8 febbraio 2020) Verona ha sconfitto Vibo Valentia per 3-1 (22-25; 25-21; 28-26; 31-29) nell’anticipo della ventesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Gli scaligeri sono tornati alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive e si sono rimessi in corsa per i playoff, al momento sono ottavi con lo stesso numero di punti di Monza mentre Piacenza insegue a tre lunghezze di distacco. Secondo ko di fila per i calabresi che restano invischiati nella lotta per non retrocedere, al momento sono terzultimi e conservano tre punti di margine su Cisterna (le ultime due classificate scivolano in Serie A2). I ragazzi di coach Rado Stoytchev hanno perso il primo set, poi hanno impattato e nella terza e quarta frazione sono riusciti a imporsi sempre ai vantaggi dimostrandosi più cinici nei momenti caldi. A trascinare la Calzedonia verso il successo è stato l’opposto ... oasport

